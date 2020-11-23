Тіна Кароль, Анастасія Волочкова, Надя Дорофєєва та інші зірки показали, як розважаються взимку

На першому фото показала себе Тіна Кароль. Зірка стояла в туфлях і прикрила тіло теплим пальто. Волосся у дівчини було розпущеним, співачка посміхалася, позуючи біля різдвяної сцени. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото можна побачити Анастасію Волочкову. Зірка була зовсім роздягнена, тільки шапочка на голові рятувала від холоду. Балерина сіла на шпагат прямо на снігу, розсовуючи максимально ноги. Кадр вийшов ефектним і дивним.

Надя Дорофєєва закриває трійку. Зірка була в довгій куртці і черевиках. Образ красуня доповнила шапкою, а на плечі можна побачити сумки. Співачка гуляла по вулиці серед снігу.

На четвертому місці Ані Лорак. Красуня в куртці, шапці і джинсах лежала під ялинкою. Волосся у співачки було розпущеним, а образ дівчина доповнила яскравою посмішкою. Красуня зручно влаштувалася на снігу і розважалася, радіючи зимовій погоді.

Закриває топ Анна Седокова. Красуня сиділа в червоному костюмі і білій шапці з рукавицями. Дівчина відпочивала на гірськолижному курорті, як можна помітити. Співачка сіла на лижній трасі і підняла руки вгору,. позуючи для фото.

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