Відома актриса Тетяна Кравченко, зірка серіалу "Свати", показала себе і запропонувала очевидну ідею

На фото Тетяна позувала в окулярах, а волосся зібрала назад, залишивши тільки чубок. Красуня доповнила образ невеликим мейкапом, здивовано дивлячись кудись. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Давайте жити дружно", - написала Тетяна під фото.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Я тільки за"," перша", " Я вас обожнюю! Кожен день "Сватів" дивлюся. Просто бальзам на душу!!!", "Так скрізь одна вигода", "ми живемо дружно".

Повідомлялося, що актриса Тетяна Кравченко (Валюха) разом зі своєю колегою Людмилою Артем'євою (Ольга Ковальова) здивували виглядом під час зйомок "Сватів".

В одному з груп опублікували фото, на якому постали Тетяна Кравченко з Людмилою Артем'євою. Перша одягла яскравий сарафан на ґудзиках. Вона взула шльопанці і натягнула на голову капелюшок. Зірка простодушно посміхалася в камеру:"ось так Валюха".

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Так, стало відомо, що Людмила Артем'єва відкрила свою кулінарну сторінку в соціальній мережі.

Тепер фанати зможуть радіти не тільки знімками своєї улюблениці, а й спробувати приготувати різні смаколики за простими рецептами.

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