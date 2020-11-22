У той час, як уряд посилює карантин, ПриватБанк вимагає від українців ризикувати своїм здоров'ям

Як передає Politeka.net, на сайті Мінфіну в розділі з відгуками опублікована нова скарга, що стосується дитячих карт.

За словами обуреної клієнтки, ПриватБанк вимагає від батьків з'явитися у відділення разом з дитиною, на яку відкрито рахунок, щоб оновити дані.

"Нещодавно надійшов дзвінок про те, що необхідно оновити дані по дитині. Для цього необхідно взяти дитину, документи, відпроситися з роботи, піти у відділення банку, відстояти чергу і оновити дані! При цьому піддаючи ризику себе і дитину зараженню Ковід. Держава вводить карантин, слізно просить всіх громадян бути відповідальними, не виходити з дому без потреби, не відвідувати людних місць. А Приват пропонує відвідати відділення", - йдеться у скарзі.

При цьому наголошується, що якщо не прийти в банк протягом 20 днів, то рахунки будуть закриті.

ПриватБанк роз'яснив українцям необхідність даної процедури: "Банк обслуговує клієнтів, керуючись чинним законодавством і нормами НБУ. Необхідність актуалізації даних описана в Положенні про здійснення банками фінансового моніторингу. Отримання банком документів для проходження ідентифікації та актуалізації даних є не примхою, а чітким слідуванням чинним законам".

Також у фінустанові нагадали, що банк може ініціювати збір документів дистанційно - у web Приват24, без відвідування відділення.

"У разі, якщо після входу в аккаунт, у клієнта з'являється повідомлення і посилання - клієнт може надати документи перейшовши за посиланням", - йдеться в повідомленні.

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