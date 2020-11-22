У той час, як уряд посилює карантин, ПриватБанк вимагає від українців ризикувати своїм здоров'ям
Як передає Politeka.net, на сайті Мінфіну в розділі з відгуками опублікована нова скарга, що стосується дитячих карт.
За словами обуреної клієнтки, ПриватБанк вимагає від батьків з'явитися у відділення разом з дитиною, на яку відкрито рахунок, щоб оновити дані.
"Нещодавно надійшов дзвінок про те, що необхідно оновити дані по дитині. Для цього необхідно взяти дитину, документи, відпроситися з роботи, піти у відділення банку, відстояти чергу і оновити дані! При цьому піддаючи ризику себе і дитину зараженню Ковід. Держава вводить карантин, слізно просить всіх громадян бути відповідальними, не виходити з дому без потреби, не відвідувати людних місць. А Приват пропонує відвідати відділення", - йдеться у скарзі.
Змужнілий син Орбакайте показав кадр з ванної, фанати не стрималися: "Микита красень"
НБУ добив українців новим курсом валют, долар "викрутить руки" гривні: чого чекати після вихідних
"Ось це навертіла": Волочкова в непристойному бікіні засвітила обвислий бюст, розшпагатившись на гойдалці
Юрій Горбунов сумує, країна втратила справжню легенду: "Вічна пам'ять..."
При цьому наголошується, що якщо не прийти в банк протягом 20 днів, то рахунки будуть закриті.
ПриватБанк роз'яснив українцям необхідність даної процедури: "Банк обслуговує клієнтів, керуючись чинним законодавством і нормами НБУ. Необхідність актуалізації даних описана в Положенні про здійснення банками фінансового моніторингу. Отримання банком документів для проходження ідентифікації та актуалізації даних є не примхою, а чітким слідуванням чинним законам".
Також у фінустанові нагадали, що банк може ініціювати збір документів дистанційно - у web Приват24, без відвідування відділення.
"У разі, якщо після входу в аккаунт, у клієнта з'являється повідомлення і посилання - клієнт може надати документи перейшовши за посиланням", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, НП зі зняттям готівки в ПриватБанку, з'являються величезні борги
Як повідомляла Politeka, "ПриватБанк" не зараховує зарплату на карту, причина вражає