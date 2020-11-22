Артист не став уточнювати, як саме це сталося

Відомий український гуморист Ігор Ласточкін, якому 21 листопада виповнилося 34 роки, показав шанувальникам, з чим зіткнувся напередодні дня народження

Шоумен поділився знімком, на якому продемонстрував подряпину на правій щоці, передає Politeka.net з посиланням на сторінку артиста в соціальній мережі Instagram.

"Напередодні 34-х річчя реквізитом побився!!! Не ну... ну не а..?", – підписав знімок зірка "Квартал 95".

"Справжній тренер! Б'ється за команду до кінця! ХПЗЯ у фінал!!!", "Хлопець як справжній, фігасє у вас реквізити, дорогий, напевно", " Б'ється Ігор з реквізитом / напередодні годія / фейс у Ігоря побитий / реквізиту - ні*уя ))", – жартують коментатори і від щирого серця вітають Ласточкіна з днем народження.

Як відомо, Ігор Ласточкін прославився завдяки успішним виступам у вищій лізі КВК. Він був суддею "Ліги сміху" з першого сезону, а тепер згадав молодість, зібрав команду і відправився завойовувати перемогу як учасник.

Артист є тренером Бердянської команди ХПЗЯ з Бердянська. За словами учасників колективу, назва команди розшифровується, як десята (X-а) премія «Золота Яхта».

Раніше Ігор Ласточкін працював у країні-агресорі Росії. Так після закінчення історії з КВН він разом з друзями по клубу створював гумористичне шоу "Одного разу в Росії". Артист зазначив, що часто за це піддавався нападкам з боку українців. Деякі співвітчизники відверто називали Ігоря Ласточкіна зрадником.

Нагадаємо, як Ласточкін вирвав перемогу у Нікітюк на "Танцях з зірками", відео виступів.

Як повідомляла Politeka, Сивохо разюче схуд: фото, як комік виглядав 20 років тому і як змінювався з роками.

Також Politeka писала, що 12-річна дочка Кошового з "Кварталу 95" увігнала батька в фарбу одкровеннями про хлопчиків і бажаннях.