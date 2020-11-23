Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в незвичайних нарядах

На першому фото Кайлі стояла боком у блискучій сукні. Наряд виглядав розкішно і у нього були візерунки, яке давали можливість побачити апетитні форми дівчини. На другому фото Дженнер вже була в чорній сукні і окулярах. На третьому кадрі модель здалася в прозорій сукні, яка практично нічого не прикрила. На останньому варіанті зірка вже була в корсетному платті, яке було прозорим нижче пояса. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Який з них вам найбільше подобається?",- написав адміністратор групи.

Фанати поставили понад шість тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудова", "фіолетова краще за всіх"," О боже, дівчинка, ти дійсно шикарна і красива"," всі вони мої улюблені, але я вибираю 2"," 2019 був зовсім іншою атмосферою", " золота Богиня одна!", "Приголомшуючий".

Повідомлялося, що відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер блиснула ідеальними обсягами в бікіні.

Так, зірка на архівному знімку постала в крихітному купальнику, з якого ледь не вивалювався бюст. Тонкі лямки натягнулися під вагою розкішного бюста.

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