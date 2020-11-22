Балерина Анастасія Волочкова епатувала публіку новими кадрами з відпочинку на Мальдівах

Як передає Politeka.net, 44-річна зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram.

На одному з них артистка постала в білій коротенькій сукні-накидці, зручно розташувавшись на кремовому дивані. Боса Анастасія блиснула довгими ногами, зобразивши млосність.

"Прекрасний початок дня в затишній вітальні вілли🌴 тут в цьому райському місці дні пролітають швидко, але ми насолоджуємося кожною хвилиною 😊 🌴 🌺 радості і любові.😊 Якщо ви теж захочете коли-небудь побувати на цьому острові, я незабаром підкажу, як це можна зробити.🐣 ", - підписала фото Волочкова.

На інших кадрах балерина продемонструвала розтяжку, високо змахнувши ногою, спершись об дерев'яний стовпчик, прикріплений до пальми. Безсоромна артистка задерла синє плаття в білий горошок вище голови. "Повітряна" спідниця ефектно розлетілася під час її фінту.

"Висота - це сила.💃 🩰 🦢 🌴 🌺 Екзерсіс по-мальдівськи 😉 🌴 Красиво?😊 ",- йдеться в підписі.

Відзначимо, екзерсіс - комплекс тренувальних вправ, які складають основу уроку класичного танцю.

На жаль, публіка не може відповісти, чи красиво, так як балерина закрила можливість залишати коментарі.

Раніше ми повідомляли, Волочкова частенько виставляє фото в бікіні. Відпочинок на Мальдівах - не виняток. Балерина встала на коліна на білому пісочку, розсунувши ноги - її не збентежило те, що плавки рожевого купальника були екстрамаленькими.

"Любіть і будьте коханими! Це таке щастя!🙏❤️🔥 І зручно, коли фотограф - коханий.😂 🎥 Завжди поруч 😊 і завжди з любов'ю.❤", - підписала знімок зірка, натякнувши, що її фотографував наречений, якого, втім, зірка ретельно приховує від людських очей.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми

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