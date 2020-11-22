Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, в бежевій сукні показала стильний образ

Модель є любителькою ресторанів і дорогих барів, які відвідує чи не щодня. Щоб привертати увагу до себе, Гюль підкреслює свою красу нарядами з відкритою зоною декольте або непристойними вирізами на стегнах.

Оскільки у дівчини незвичайні параметри, їй є що показати – пишні стегна і значний бюст відразу привертають увагу користувачів в Instagram. Дівчина ж звикла до компліментів, тому в її профілі більшість кадрів зроблені в улюбленому стилі з акцентом на її груди.

Так як Бахарі носить сукні з неймовірними декольте, вона часто дивує формами свого бюста. Завдяки різному дизайну нарядів, модель також не повторює свої образи. Наприклад, в білій сукні зі стяжками під грудьми і з яскравим макіяжем на обличчі з акцентом на очі, Гюль підкреслила свої достоїнства кращим чином.

«Красиво 😍❤️; 💕 Дас моя сестричка; Приголомшливі💋; Чудово 😍 спокуса без правил😍😍; Шикарна дівчина з шикарними волоссям і шикарним серцем❤😘✨; Красиво 🔥🔥🔥; Оууу дівчина пішла; Красиво 😍🙌🔥🔥; Гарна картинка ❤️; Чорт візьми, ти не граєш!; Будь ласка зупинись; бути такою чертовски красивою; така красива, така гаряча, така сексуальна, приголомшлива, чудова, ідеальна Малятко😍 😍", - пишуть фанати.

Раніше ми писали, що пишнотіла модель любить хвалитися яскравими і вельми сміливими нарядами, так як володіє незвичайною зовнішністю і миє показати гідності без збентеження на камеру.

Гюль на одному зі своїх класичних фото розбурхала виглядом неприродно тонкої талії в поєднанні з величезними стегнами і бюстом шостого розміру. При цьому її образ в гірчичному костюмі, що складається з топа зі спущеними рукавами з глибоким декольте, а також спідниці-олівця із завищеною талією не залишив шанувальників байдужими.

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