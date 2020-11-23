Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як проводить відпустку
На фото Волочкова позує в бікіні на мотузочках. Зірка стояла на березі моря і трохи вигнулася, хвалячись засмаглим тілом. Фото вийшло сонячним і невимушеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Це справжнє блаженство", - написала Волочкова під фотографією.
На другому фото Волочкова показує свій столик. На ньому можна побачити два келихи з хмільними напоями і склянку води. Поруч ще лежав жіночий гаманець.
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"На здоров'я", - підписала кадри Волочкова.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже Анастасія викинула їх в сторіс Instagram, де подібних функцій не присутній.
Після цього Анастасія додала ще одне фото на пляжі, де вона стоїть біля екзотичної рослинності. Волочкова посміхалася і підняла руки вгору.
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Повідомлялося, що скандально відома балерина Анастасія Волочкова вирушила на Мальдіви звідки публікує фото в бікіні.
В одному з останніх постів Волочкова постала в крихітному бікіні рожево-чорного кольору.
Трикутні клаптики тканини обтягнули груди, натягнувшись під її вагою.
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А ще Politeka писала, що набрякла Волочкова розкорячилася в небезпечній позі і розполохала весь пляж
Також Politeka повідомляла, що Волочкова піднялася на спинку дивана в дикому Бікіні на мотузочках