Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як проводить відпустку

На фото Волочкова позує в бікіні на мотузочках. Зірка стояла на березі моря і трохи вигнулася, хвалячись засмаглим тілом. Фото вийшло сонячним і невимушеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це справжнє блаженство", - написала Волочкова під фотографією.

На другому фото Волочкова показує свій столик. На ньому можна побачити два келихи з хмільними напоями і склянку води. Поруч ще лежав жіночий гаманець.

"На здоров'я", - підписала кадри Волочкова.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже Анастасія викинула їх в сторіс Instagram, де подібних функцій не присутній.

Після цього Анастасія додала ще одне фото на пляжі, де вона стоїть біля екзотичної рослинності. Волочкова посміхалася і підняла руки вгору.

"На Мальдівах від щастя, краси і романтики виростають не тільки пальми, а й крила!"

Повідомлялося, що скандально відома балерина Анастасія Волочкова вирушила на Мальдіви звідки публікує фото в бікіні.

В одному з останніх постів Волочкова постала в крихітному бікіні рожево-чорного кольору.

Трикутні клаптики тканини обтягнули груди, натягнувшись під її вагою.

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