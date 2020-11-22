Камера відеореєстратора все записала
Інцидент стався 21 листопада в Києві по вул. Гришка. Причиною стало зауваження водія, яке він зробив мопедистам.
Так, двоє кур'єрів Glovo на мопедах виїхали на зустрічну смугу, а коли водій автомобіля подав їм звуковий сигнал і не пропустив - наздогнали, перекрили дорогу, побили машину і самого водія. Про це йдеться на сторінці порталу "Києва. Оперативний" у соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.
"Це вже край з цими кур'єрами або ще трохи треба почекати, щоб врегулювати законодавчу базу з цими мопедами?", - зазначено в повідомленні.
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Раніше ми повідомляли, що компанію Glovo звинуватили в списанні грошей за невиконане замовлення.
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