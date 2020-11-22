Це вже ні в які ворота не лізе

Камера відеореєстратора все записала

Інцидент стався 21 листопада в Києві по вул. Гришка. Причиною стало зауваження водія, яке він зробив мопедистам.

Так, двоє кур'єрів Glovo на мопедах виїхали на зустрічну смугу, а коли водій автомобіля подав їм звуковий сигнал і не пропустив - наздогнали, перекрили дорогу, побили машину і самого водія. Про це йдеться на сторінці порталу "Києва. Оперативний" у соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.

"Це вже край з цими кур'єрами або ще трохи треба почекати, щоб врегулювати законодавчу базу з цими мопедами?", - зазначено в повідомленні.

Користувачі бурхливо обговорюють подію:

"Закон бумеранга ще ніхто не відміняв"

"Сидів і дивився як ламають твою машину....? Навіщо тобі реєстратор?"

"Годину полювати на цих прип * * дків, за їх травми так само нічого не буде! Поліція не стане розбиратися;)"

"Мопед маленький можна і пропустити! Хлопці на холоді намагаються копійку заробити, а всяке бидло спеціально їм перекриває дорогу! Сам їжджу на авто! Завжди пропускав мотоциклістів! Ніколи конфлікту не було тільки дякували!"

"Та задрали, їздять як попало, держ. знаків немає, чому поліція їх не торбить?"

Раніше ми повідомляли, що компанію Glovo звинуватили в списанні грошей за невиконане замовлення.

За словами потерпілої на одному з сайтів з відгуками, вона замовила доставку ліків для своєї сестри, і проблеми почалися після реєстрації в сервісі Glovo.

"З другої години дня мене годували сніданками, потім через години 4 вирішили мені подарувати 70 гривень за затримку, і ще через годину скасували замовлення, центр міста. Неодноразово писала, що терміново потрібні ліки, оплачу експрес доставку - але вони вирішили просто скасувати! До речі замовлення було оплачено відразу! Тепер чекаємо гроші назад!", - поскаржилася клієнтка.