Это уже ни в какие ворота не лезет

Камера видеорегистратора все записала

Инцидент произошел 21 ноября в Киеве по ул. Гришко. Причиной стало замечание водителя, которое он сделал мопедистам.

Так, двое курьеров Glovo на мопедах выехали на встречную полосу, а когда водитель автомобиля подал им звуковой сигнал и не пропустил - догнали, перекрыли дорогу, избили машину и самого водителя. Об этом говорится на страничке портала "Киев. Оперативный" в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.

"Это уже край с этими курьерами или еще немного надо подождать, чтобы урегулировать законодательную базу с этими мопедами?", - отмечено в сообщении.

Пользователи бурно обсуждают произошедшее:

"Закон бумеранга ещё никто не отменял"

"Сидел и смотрел как ломают твою машину....? Зачем тебе регистратор?"

"Час полювати на цих прип**дків, за їх травми так само нічого не буде! Поліція не стане розбиратися;)"

"Мопед маленький можно и пропустить! Ребята на холоде пытаются копейку заработать, а всякое быдло специально им перекрывает дорогу! Сам езжу на авто! Всегда пропускал мотоциклистов! Никогда конфликта не было только благодарили!"

"Та задрали, ездят как попало, гос. знаков нет, почему полиция их не торбит?"

Ранее мы сообщали, что компанию Glovo обвинили в списании денег за невыполненный заказ.

По словам потерпевшей на одном из сайтов с отзывами, она заказала доставку лекарств для своей сестры, и проблемы начались после регистрации в сервисе Glovo.

"С двух часов дня меня кормили завтраками, потом через часа 4 решили мне подарить 70 гривен за задержку, и спустя ещё час отменили заказ, центр города. Неоднократно писала, что срочно нужны лекарства, оплачу экспресс доставку - но они решили просто отменить! Кстати заказ был оплачен сразу! Теперь ждём деньги обратно!", - пожаловалась клиентка.