Камера видеорегистратора все записала
Инцидент произошел 21 ноября в Киеве по ул. Гришко. Причиной стало замечание водителя, которое он сделал мопедистам.
Так, двое курьеров Glovo на мопедах выехали на встречную полосу, а когда водитель автомобиля подал им звуковой сигнал и не пропустил - догнали, перекрыли дорогу, избили машину и самого водителя. Об этом говорится на страничке портала "Киев. Оперативный" в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.
"Это уже край с этими курьерами или еще немного надо подождать, чтобы урегулировать законодательную базу с этими мопедами?", - отмечено в сообщении.
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