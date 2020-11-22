Співачка Настя Каменських сколихнула публіку новими фото та одкровенням

Як передає Politeka.net, 33-річна артистка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в до светрі й штанях лососевого відтінку і білій вітровці, стягнутій на талії.

Незвичайно бачити Настю в такому простому, "домашньому", образі - щасливу і природню. Куди поділися безсоромні наряди?

Дівчина широко посміхалася, застигнувши на фото в момент кроку. Настя театрально змахнула руками, зображуючи "легку ходу".

"Діапазон настрою на вихідних - ранкове умиротворення ➡️ радість від класної прогулянки в обід ➡️ і справжнє щастя від вечора з найближчими людьми вдома ❤️☺️ а як пройшов цей день у вас? Розкажіть 😛", - поділилася в підписі Каменських.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Вай мама хто ця 🤩🤩🤗"

"Аааа! Настя! Скільки життя❤ ️ ❤️❤️"

"Чарівна, принцеска 😻 😻 "

"ось вкусняшка наша висунулася!!!!"

"Наряд незвичайний, але саме тобі йде все)))))"

"якийсь дуже лінивий день"

"Така завжди веселенька бадьоренька👍 👍 😘свіженька. приємно подивитися"

Раніше ми повідомляли, Каменських, яка останнім часом пропагує спорт і правильне харчування, похвалилася фігурою.

Зірка постала на фото в чорних стрінгах, натягнутих високо на стегна, і короткій футболці білого кольору. Неможливо намилуватися красою чітких ліній Настіних принад - не дарма співачка потіє у спортзалі.

"Дівчатка, признавайтеся, ви теж після кожного тренування біжите до дзеркала, щоб подивитися, як круто підкачалися за один раз?", - підписала фото артистка.

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