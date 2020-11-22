Співачка Настя Каменських сколихнула публіку новими фото та одкровенням
Як передає Politeka.net, 33-річна артистка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в до светрі й штанях лососевого відтінку і білій вітровці, стягнутій на талії.
Незвичайно бачити Настю в такому простому, "домашньому", образі - щасливу і природню. Куди поділися безсоромні наряди?
Дівчина широко посміхалася, застигнувши на фото в момент кроку. Настя театрально змахнула руками, зображуючи "легку ходу".
"Діапазон настрою на вихідних - ранкове умиротворення ➡️ радість від класної прогулянки в обід ➡️ і справжнє щастя від вечора з найближчими людьми вдома ❤️☺️ а як пройшов цей день у вас? Розкажіть 😛", - поділилася в підписі Каменських.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Вай мама хто ця 🤩🤩🤗"
"Аааа! Настя! Скільки життя❤ ️ ❤️❤️"
"Чарівна, принцеска 😻 😻 "
"ось вкусняшка наша висунулася!!!!"
"Наряд незвичайний, але саме тобі йде все)))))"
"якийсь дуже лінивий день"
"Така завжди веселенька бадьоренька👍 👍 😘свіженька. приємно подивитися"
Раніше ми повідомляли, Каменських, яка останнім часом пропагує спорт і правильне харчування, похвалилася фігурою.
Зірка постала на фото в чорних стрінгах, натягнутих високо на стегна, і короткій футболці білого кольору. Неможливо намилуватися красою чітких ліній Настіних принад - не дарма співачка потіє у спортзалі.
"Дівчатка, признавайтеся, ви теж після кожного тренування біжите до дзеркала, щоб подивитися, як круто підкачалися за один раз?", - підписала фото артистка.
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