Українська модель Міла Кузнєцова захопила шанувальників, показавши неймовірний бюст 13-го розміру в декольте

Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість вирішила поділитися у себе в Instagram.

Так, знімки були зроблені під час відпочинку Кузнєцової в одному з готелів у Львові. Модель вирішила приміряти сміливу міні-сукню з екстремальним декольте, через що здається, що принади дівчини ледь не вистрибнули з вбрання.

«Неймовірна», «дуже круто виглядаєш», «ну і диньки», «а сама-просто ульот», «це справжня пожежа-де пожежники?», «чудовий вид-Мілка, ти просто космічна красоточка», - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, Міла Кузнєцова, яка знаменита тим, що у неї 13-й розмір грудей, розважає публіку, як вміє

Цього разу Міла вирушила в театр на виставу "Мартин Боруля". Для виходу у світ Міла вибрала червону сукню в клітку з неосяжно глибоким декольте.

Руки Кузнєцова грайливо доклала до своєї шиї, проте увага всіх прикута все одно до її феноменально великих грудей, яку чудово видно на новому кадрі від Міли.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром блиснула своєю гордістю, змусивши чоловіків забути про все.

Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром випила занадто міцного глінтвейну і посвітила бюстом.

Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром подражнила солодкими "диньками" в екстремальному декольте.