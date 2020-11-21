Популярна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вразила шанувальників, примірявши на розминці міні-шорти

Як повідомляє Politeka, знімком знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Я така щаслива повернутися сюди і почати своє друге тренування», - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Бех-Романчук позує в міні-шортах й топі, демонструючи бездоганну фігуру у всій красі. В руках знаменитість тримає пляшку для води.

"Вау, виглядаєш бомбезно!", "неймовірна краса!", "здається, я закохався в ці форми", "чертовски хороша" «" це просто щось неймовірне«, " це явно найкраще, що на тобі було, Марина!",- пишуть її шанувальники.

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Марина Бех-Романчук вбралася в яскраву форму, пофарбовану в патріотичні синьо-жовті кольори, екстремально короткі шорти анітрохи не приховали мусклисті ноги і підкреслили пружні сідниці. Волосся спортсменка зібрала з тугий хвіст і додатково скріпила обручем на маківці. Тренувальний образ красуні доповнили сонцезахисні окуляри і білі кросівки.

Нагадавши, Бех-Романчук блиснула "булочками", епічно звалившись в пісок після стрибка:"Не, ну, це штраф".

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