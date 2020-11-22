Курс валют в Україні 22 Листопада змусить громадян неабияк понервувати, підступні плани долара і євро розкриті

Як повідомляє Politeka, такими є прогнози економічних експертів з нацрегулятора.

Курс валют сьогодні буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2825,72 грн;

100 євро - 3343,53 грн.

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Уточнимо, що економісти прогнозують падіння гривні вже в цей понеділок. Зі старту на міжбанку національна валюта втратить 0,0981 пункту. Що стосується євро, то гривня позбудеться 0,1913 позиції.

Долар, євро, фунт, валюта, гроші

Російський рубль проявить своє "фірмове" отруйна підступність, відібравши у гривні кілька пунктів. Десять з них можна буде купити за 3,7024 гривні.

До цього повідомлялося, що Долар істотно здасть позиції вже в наступному році. Як стверджують фахівці, головним фактором для цього послужить поява вакцини від" китайського " вірусу. Таким чином, курс долара може повернутися до позначки, але якою він був у 2000-х роках.

"Чи може долар впасти на 20 відсотків у наступному році? Думаємо, так", - зазначив один з експертів.

Аналітики впевнені, що такий сценарій розвитку подій неминучий, оскільки після "відходу" вірусу світова економіка стабілізується, а долар дорожчає лише в умовах економічної нестабільності у світі.

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