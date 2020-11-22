Курс валют в Україні 22 Листопада змусить громадян неабияк понервувати, підступні плани долара і євро розкриті

Як повідомляє Politeka, такими є прогнози економічних експертів з нацрегулятора.

Курс валют сьогодні буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2825,72 грн;

100 євро - 3343,53 грн.

Уточнимо, що економісти прогнозують падіння гривні вже в цей понеділок. Зі старту на міжбанку національна валюта втратить 0,0981 пункту. Що стосується євро, то гривня позбудеться 0,1913 позиції.

Російський рубль проявить своє "фірмове" отруйна підступність, відібравши у гривні кілька пунктів. Десять з них можна буде купити за 3,7024 гривні.

До цього повідомлялося, що Долар істотно здасть позиції вже в наступному році. Як стверджують фахівці, головним фактором для цього послужить поява вакцини від" китайського " вірусу. Таким чином, курс долара може повернутися до позначки, але якою він був у 2000-х роках.

"Чи може долар впасти на 20 відсотків у наступному році? Думаємо, так", - зазначив один з експертів.

Аналітики впевнені, що такий сценарій розвитку подій неминучий, оскільки після "відходу" вірусу світова економіка стабілізується, а долар дорожчає лише в умовах економічної нестабільності у світі.

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