Модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи, яка завагітніла первістком, показала свою натуральну красу

Відомо, що вже кілька років Емілі перебуває у шлюбі з актором і продюсером Себастьяном Бір-Макклардом, пише Politeka.net. Пара одружилася після декількох тижнів відносин.

У жовтні цього року красуня розповіла, що вагітна, після чого стала балувати шанувальників знімками в цікавому положенні.

Шанувальники вирішили згадати один з недавніх образів зірки. Модель позувала в абсолютно домашньому стилі, зовсім не така, як її звикли бачити на червоних доріжках.

Ратаковськи одягла толстовку, в якій проглядався животик. Доповнили образ золоті сережки у вухах.

Красуня зробила собі гульку, а на її обличчі, ймовірно, не було макіяжу. Красуня їла невеликий рулетик з сиром і родзинками.

Модель позувала біля вікна, за яким можна розглянути багатоповерхові будинки.

Фото було оприлюднено поки в непопулярній фан-групі і зібрало трохи лайків.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи постала голою, знімаючи себе в дзеркало на повний зріст.

Знаменитість підняла ніжку, щоб приховати найінтимніше. На ній були надіті лише білі шкарпетки в смужку.

"20 тижнів 🤍 знайомство з моїм новим тілом", - написала артистка.

Нагадаємо, в одній з фан-груп з'явилося архівне фото Емілі Ратаковськи у відвертій сукні.

Зірка стояла біля сірої непоказної стіни. Її зачіска-мокра укладка, виглядала дуже ефектно.

Сукня трималася на найтонших бретельках, які ледь не з'їжджали з плечей, що надавало образу особливої пікантності.

Фото також не зібрало багато лайків.

Нагадаємо, вагітна Ратаковськи з Victoria's Secret посвітила кругленькою гордістю в бікіні.

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковськи показала в чорному міні-бікіні, як ховає животик.

Як Politeka повідомляла, що вагітна Ратаковськи без одягу прикрила бюст квіточкою.