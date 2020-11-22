Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, в тісному купальнику показала все, чим пишається

Початок кар'єри знаменитості був не дуже вдалим, передає Politeka.net. Майбутня знаменитість народилася в Калінінграді, де стала однією з моделей агентства «New Stars». Керівництво останнього просило її схуднути.

Однак життя Анастасії зіграло в новими фарбами, коли вона справила враження своєю нестандартною зовнішністю на фотографа Анвара Норова. Так, з 2011 року кар'єра красуні почала рости. Квітко стала брати участь не тільки в зйомках для журналів, але і стала представницею бренду "Kanye West Clothing", творцем якого є репер Каньє Уест.

Зараз у красуні гігантська фан-база. Користувачі мережі створюють відповідні сторінки в Instagram. Так, в одній з них з'явилися архівні фото зірки в купальнику, який здавався порваним.

Модель одягла світлий купальник, з якого ледь не вистрибував бюст. Для більшої відвертості Анастасія намазалася його лосьйоном, і її засмаглий груди стали ефектно сяяти на сонці.

Фото зібрало за нетривалий час 100 лайків і багато коментарів, в основному, що складаються з смайликів. Користувачі мережі писали масу приємного в бік спекотної красуні.

"Мистецтво спокуси", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала у в'язаному топі з великим декольте, з якого ледь не вислизав бюст, і в довгій спідниці. З вирізу кокетка виставила стрункі ніжки.

Модель розпустила хвилясте волосся, і повернула голову вбік. Очі красуні були закриті, а губи вона трохи виставила вперед.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко приспустила топ і явила світу свої "достиглі дині": "Німфа".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Квітко в" невидимому "топі захопила розміром "кокосиків":"Моя богиня".

Також Politeka писала, що Анастасія Квітко обтягнула величезні сідниці білою сіточкою:"це не персик, а цілий кавун".