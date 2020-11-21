Переможниця "Холостяка-10" з Максом Михайлюком, Даша Ульянова, поділилася радісною новиною



Як передає Politeka.net, новий знімок з'явився на Instagram-сторінці гімнастки.

"На волі добре", - повідомила Даша в підписі до посту.

Не так давно вона повідомила, що захворіла "китайським" вірусом. Судячи з усього, тест Даші показав негативний результат, оскільки на опублікованому знімку на вже кокетливо позувала на камеру.

Компанію в ресторані їй склав плюшевий ведмедик.

Шанувальники Даші зраділи, що їх улюблениця не хворіє і залишили багато схвальних коментарів.

"У вас вже негативний тест? Дивлюся ви вже вийшли з ізоляції", "Королева", " смак і нюх з'явився?", "Найпрекрасніша Даша", " не хворій більше і будь здорова", " А що вже 2 тижні пройшло, негативний тест - це не показник потрібен час! Будьте здорові, все одно рада, що вам краще", "Ой, яка гарна", - писали під постом переможниці "Холостяка".

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