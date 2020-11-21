Українцям нагадали, які нові обмеження діятимуть до 00:00 понеділка, 23 листопада

Про це пише портал 24.

Як відомо, в Україні знову запрацював карантин вихідного дня, який триває з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Для безпеки громадян у суботу та неділю працюватимуть тільки:

продуктові магазини

аптеки (разом з ветеринарними)

АЗС

громадський транспорт

фінансові установи

оператори поштового зв'язку

медичні та ветклініки

автомайстерні

знімальні майданчики (певна кількість людей).

Але українці не повинні забувати і про нові обмеження, які діятимуть на вихідних:

заклади не можуть приймати відвідувачів і повинні працювати тільки на винос/доставку

ТРЦ повинні бути закриті

закриваються магазини, які продають непродовольчі товари

заборонена діяльність закладів культури, спортзалів, фітнес-центрів і басейнів.

Нагадаємо, що з 21 листопада набирають чинності нові штрафи для українців.

Штрафуватимуть за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надітих засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно. При цьому законом встановлено, що респіратор або захисна маска повинна закривати ніс і рот.

Розмір штрафу становитиме від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 гривень), і їх виписуватимуть на місці без рішення суду.

Нагадавши, українцям готують життя "за перепустками", Шмигаль озвучив правила: "всім, хто був...".

Як повідомляла Politeka, карантин посилять по-максимуму, потрапити в кафе і ТРЦ буде неможливо: "Без сканування...".

Також Politeka писала, що штрафи на карантині по-новому, Шмигаль анонсував п'ять рішень: "найближчим часом..."