Українцям нагадали, які нові обмеження діятимуть до 00:00 понеділка, 23 листопада
Про це пише портал 24.
Як відомо, в Україні знову запрацював карантин вихідного дня, який триває з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
Для безпеки громадян у суботу та неділю працюватимуть тільки:
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- продуктові магазини
- аптеки (разом з ветеринарними)
- АЗС
- громадський транспорт
- фінансові установи
- оператори поштового зв'язку
- медичні та ветклініки
- автомайстерні
- знімальні майданчики (певна кількість людей).
Але українці не повинні забувати і про нові обмеження, які діятимуть на вихідних:
- заклади не можуть приймати відвідувачів і повинні працювати тільки на винос/доставку
- ТРЦ повинні бути закриті
- закриваються магазини, які продають непродовольчі товари
- заборонена діяльність закладів культури, спортзалів, фітнес-центрів і басейнів.
Нагадаємо, що з 21 листопада набирають чинності нові штрафи для українців.
Штрафуватимуть за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надітих засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно. При цьому законом встановлено, що респіратор або захисна маска повинна закривати ніс і рот.
Розмір штрафу становитиме від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 гривень), і їх виписуватимуть на місці без рішення суду.
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