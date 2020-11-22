Зірка застигла в сміливій позі на пляжі

Скандально відома балерина Анастасія Волочкова вирушила на Мальдіви звідки публікує фото в бікіні

Знаменитість проводить відпочинок в теплих краях, і не упускає можливості похвалитися цим, повідомляє Politeka.net. Відома блондинка тепер викладає фото в Instagram частіше.

В одному з останніх постів Волочкова постала в крихітному бікіні рожево-чорного кольору.

Трикутні клаптики тканини обтягнули груди, натягнувшись під її вагою.

Чорні бретельки "напружилися", зав'язавшись на потилиці.

Крихітні плавки навряд чи приховували найінтимніші деталі. Тонка лінія чорної резинки натягнулася на стегнах, при цьому було видно, що сідниці, ймовірно, оголені.

Великі окуляри доповнили образ.

Анастасія встала на коліна у воді перед "коханим", доторкнувшись до себе рукою.

"Бажаю всім хорошим людям прекрасних вихідних!🌴 У мене вони як і раніше Мальдівські 🌴 🙏 Любіть і будьте коханими! Це таке щастя!🙏❤️🔥 І зручно, коли фотограф - коханий.😂 🎥 Завжди поруч 😊 і завжди з любов'ю.❤ ️ ",- написала балерина.

За годину пост зібрав понад 2000 лайків і жодного коментаря, адже зірка відключила цю можливість.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова згадує, що проводить відпочинок разом з коханим, але ні обличчя, ні його особистості зірка не розкриває.

Днями вона розповіла, що вирушила в романтичну подорож.

Зірка на одному з фото постала в білій маєчці, накинувши зверху кофту, і в міні-шортиках.

"Сьогодні дуже дощовий Мальдівський день.😊 🌺 Але дощик в цьому райському місці - благодать!🙏..."- написала скандальна артистка.

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