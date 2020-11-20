Переможниця "Холостяка-10" з Максом Михайлюком, гімнастка Даша Ульянова ощасливила шанувальників

Як передає Politeka.net, 23-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в спокусливому образі.

Даша з розпущеним волоссям позувала в чорних шкіряних шортиках з високою талією і темно-сірій водолазці: туга тканина найвигіднішим чином підкреслила апетитний бюст дівчини.

Привабливий лук доповнила стильна червона сумочка з ланцюгом замість ручки.

У підписі Ульянова оголосила про повне одужання - як відомо, раніше екс-учасниця "Холостяка" підхопила китайський вірус.

"Я здорова 😍 вже кілька днів, як відчуваю себе добре. Здала тест і дуже сподівалася на підтвердження мого одужання 🤞 і вуаля - сьогодні я отримала негативний тест! Дякую вам, що були зі мною, що підтримували. Дуже рада, що перенесла вірус в досить легкій формі (температура і слабкість були недовго). Вам бажаю здоров'я, бережіть себе♥️", - йдеться в повідомленні.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, радіючи за фаворитку Михайлюка:

"Неймовірна 😍 😍 😍 Даша ❤️"

"З одужанням Дашуха!!!!💕💕🔥😍"

"Шикарна у Вас Bottega😉❤️🔥"

"❤️Я шалено рада що ти одужала 🔥 😍 "

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