Переможниця "Холостяка-10" з Максом Михайлюком, гімнастка Даша Ульянова ощасливила шанувальників
Як передає Politeka.net, 23-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в спокусливому образі.
Даша з розпущеним волоссям позувала в чорних шкіряних шортиках з високою талією і темно-сірій водолазці: туга тканина найвигіднішим чином підкреслила апетитний бюст дівчини.
Привабливий лук доповнила стильна червона сумочка з ланцюгом замість ручки.
У підписі Ульянова оголосила про повне одужання - як відомо, раніше екс-учасниця "Холостяка" підхопила китайський вірус.
Безсоромна "наречена" Харламова позбулася одягу, полонивши засмаглими вигинами: "Після ночі любові..."
Молодий син Орбакайте терміново звернувся за допомогою з пошуком нової сім'ї: "Приїжджайте знайомитися...", фото
"Тепер зрозуміло, чим ви з Гаріком зійшлися": Христина Асмус без штанів засвітила "полуничку"
На Одещині зникла школярка з особливою прикметою на обличчі, фото: "пішла після першого уроку в ..."
"Я здорова 😍 вже кілька днів, як відчуваю себе добре. Здала тест і дуже сподівалася на підтвердження мого одужання 🤞 і вуаля - сьогодні я отримала негативний тест! Дякую вам, що були зі мною, що підтримували. Дуже рада, що перенесла вірус в досить легкій формі (температура і слабкість були недовго). Вам бажаю здоров'я, бережіть себе♥️", - йдеться в повідомленні.
Користувачі кинулися обговорювати побачене, радіючи за фаворитку Михайлюка:
"Неймовірна 😍 😍 😍 Даша ❤️"
"З одужанням Дашуха!!!!💕💕🔥😍"
"Шикарна у Вас Bottega😉❤️🔥"
"❤️Я шалено рада що ти одужала 🔥 😍 "
Нагадаємо, Даша з "Холостяка" пустилася у всі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "друга Волочкова"
Також Politeka повідомляла, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою: "майбутня зірка"