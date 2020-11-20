Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай у білому купальнику перетворилася на "рятівницю Малібу"

Популярна модель з ляльковою зовнішністю любить влаштовувати фотосесії на пляжі або під час тренувань. Так як дівчина кожен день тренується, вона показує в сторі в Instagram частину своїх занять. В основному ж профілі своєї сторінки дівчина публікує кращі фото в образах, які вибирала для залучення уваги.

Так, на одному з кадрів, зроблених на пляжі, дівчину порівняли з рятівницею Малібу, адже вона позувала в класичному монокіні з вирізом на спині і високою посадкою на стегнах.

Засмагла блондинка змогла звернути увагу на образ також і тому, що не приховувала свою фігуру під шаром фотошопу. Лексі пишається тим, що не худне, тому залишає кадри з малою обробкою.

"Красива; ти така красива💖; яке гарне обличчя 😍; чудово😍 🔥; світлий образ. Краса. Люблю це! 💕; Зірка ⭐️; Це супер; Sei una meraviglia tesoro 🌹❤️💋; Моя прекрасна любов; Як завжди красиво 😍; Неймовірний вид 👌; Ти така красива і одна з моїх кращих моделей 😍; Шкіра виглядає бездоганною і яскравою 💪🏼😎; Виглядає як завжди приголомшливо 💯🔥».

Раніше ми писали, що модель вирішила поділитися пікантними кадрами в Instagram, якими відразу захопила мережу, адже позувала на них в одному рожевому бікіні з блискітками. Спортсменка повеселилася на камеру, примірявши нову модель білизни з акуратними зав'язками.

Щоб виглядати максимально спокусливо, Лексі покрутила сідницями перед об'єктивом, а також показала бікіні з близької відстані. Потім дівчина трохи відсторонилася і засвітила незвично яскравий макіяж з акцентом на губи.

Користувачі Мережі, очікувано, осторонь не залишилися і засипали Лексі компліментами і похвалою, відзначаючи сміливість обраного образу.

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