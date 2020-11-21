Український співак Володимир Дантес похвалився красунею-дружиною Надією Дорофєєвою, а також розповів про "особистий наркотик" коханої

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікував у себе в Instagram.

"Неможливо описати ті емоції, які відчуває Надя Дорофєєва сьогодні. Надя мій найголовніший мотиватор в житті. Так, як вона працює, не працює ніхто. Вона горить музикою, сценою, людьми!!! Це її особистий наркотик", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Дантес привітав свою зіркову дружину з початком сольної кар'єри.

"Зі стартом твоєї кар'єри! Ти гідна всіх оплесків світу! Я щасливий бути завжди поруч з тобою!» - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що зірка показала Дорофєєву в прозорому вбранні в момент, коли вона спокусливо стояла навколішках.

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Співачка яскраво відзначила вихід своєї першої сольної пісні під назвою "Gorit".

Надя Дорофєєва вбралася в обтягуючий топ з зеленими драконами, який залишив відкритими її плечі, а також шкіряні штани-кльош із застібками блискавками на щиколотках. Можна помітити, що дівчина не одягла бюстгальтер, а волосся зібрала у два хвостика.

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