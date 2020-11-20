Українська актриса Анна Кошмал, більш відома як Женька з серіалу "Свати", приголомшила знімком із зірковим красенем
Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.
«Ми з Федором Гуринцем завжди дивимося в одну сторону) тепла зустріч в холодний і дощовий день. #Федяпрекрасний", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Кошмал позує з колегою по серіалу «Сашка» Федором Гуринцевим. Обидва дивляться в одну сторону, ефектно посміхаючись на камеру.
"А як же чоловік, Анька? Або він фотографує?", "такі милі", " це твій хлопець?", "відмінні», «ви прекрасні», «сонечко", " наші улюблені. Ганнуся, ти навіть взимку, в цій капусті-виглядаєш просто на мільйон", - пишуть її шанувальники.
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Як повідомлялося до цього, зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал захопила своїм виглядом на фото
Кошмал зображена з яскравим макіяжем і розкішною укладанням. Вона виглядає в дзеркало і зображує, що розчісує волосся.
Новий чорно-білий знімок викликав справжній фурор. Фолловери оотмечают, що спершу навіть не впізнали улюблену артистку.
Нагадавши, задоволена Женька зі " Сватів "в уніформі пригорнула до трьох брутальних красенів:" добре, коли все...".
Як повідомляла Politeka, Женька зі "сватів" у струмуючій сукні-ночнушці підкорила видом в розкішних апартаментах: справжня зірка.
Також Politeka писала, що задоволена Женька з "Сватів «полонила красою в прозорій сукні:»навіть не впізнала спочатку".