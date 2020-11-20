Колишня солістка групи Nikita Анастасія Кумейко збентежила публіку, повторивши культовий епізод з фільму з Шерон Стоун

Як передає Politeka.net, 34-річна зірка, яка зараз виступає під псевдонімом DJ NANA, опублікувала пікантні кадри в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Як і Стоун у фільмі "Основний інстинкт", Кумейко сиділа в глибокому кріслі, склавши ногу на ногу, які потім хвацько поміняла місцями. Правда зірка включила перемотування, тому її рухи ногами були настільки швидкими, що важко що-небудь розгледіти.

На Анастасії було чорне плаття з божевільним розрізом внизу, щоб нічого не сковувало під час фінта з ногами.

Акторському таланту Кумейко залишається поаплодувати: під час сценки її обличчя залишалося незворушним, з легкою грайливою посмішкою.

"Ну як справи у вас з "Основним Інстинтом"? #djNana #anastasiadomination", - підписала кадри зірка.

Користувачі пожвавилися після побаченого й кинулися коментувати:

"Відмінно. Трохи повільніше ноги. 🔥"

"Залипательно"

"З інстинктом то добре, а от із зором погано😂"

"Нана Стоуновна?🔥"

"Дуже красива!😍"

"Все відмінно! 🤠 Там фольга?)"

"Ця фігурааа🔥❤️"

"А можна повільніше, я записую 😂 😂 😂 "

Раніше ми повідомляли, щаслива DJ NANA, усипана з ніг до голови коштовностями, порадувала "смачними" кадрами своїх шанувальників. Дівчина навіть у роті тримала прикрасу.

"Британські вчені довели, що власниці прикрас з діамантами живуть на 27% щасливіше і на 16% довше 💎 💍 вирішила трохи продовжити своє щасливе життя", - йдеться в підписі.

Нагадаємо, спокуслива екс-Nikita ефектно розвалилася в кріслі, розкинувши піджак: "давайте почнемо з…»

Як повідомляла Politeka, розпусну екс-учасницю групи Nikita в прозорій сукні застали за втіхами з чоловіком:»господар".