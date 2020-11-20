Співачка Лоліта Мілявська, яка володіє гарячим темпераментом, підкорила мережу новою витівкою

Як передає Politeka.net, 57-річна зірка опублікувала нове відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала найяскравіші моменти з участі в шоу "Кто в домике" з блогером Васею Шакуліним (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Лоліта вбралася "по-домашньому", в білу піжаму з чорними плямами, ніби "корівка", і теплі шкарпетки.

Неодноразово пригубивши келишок, Лоліта засмущала ведучого: "Я люблю цілуватися, Вась". Співачка дійсно полізла до блогера та цьомнула його в губи.

"Спасибі Ірі Чесноковій, що познайомила мене, в тому числі і з Васею Шакуліним. Мені подобається його "Кто в домике" ️✌️ ⁣Отримала задоволення, посміялася і дуже рекомендую всім дивитися не тільки зі мною!⁣⁣ А ще, в кожному випуску живі виконання топової молоді, вони вміють грати, придумувати й надихати!!⁣ ⁣Це був найкращий подарунок за день до Дня народження🍾 🤩 🎬", - підписала кадри Мілявська.

Користувачі оцінили гумор артистки, коментуючи побачене:

"Орууу, такі прикольні 💋 😂 🖤 🔥 "

"Яка ти красуня!🔥🔥❤️"

"Ой Лола, чи це не любов?👍👏"

"Шалена імператриця 💞 🔥 "

"Дитячий садок😂 😂 😂 але як ще з молоддю - то бути на одній хвилі? Розумничка, що зважилася! Нехай знають наших 💪 👋 👍 "

"Лола, що з Вами відбувається, зовсім без гальм. 👎"

Раніше ми повідомляли, на шоу "Суперстар. Повернення" спалахнув скандал між Лолітою, яку запросили бути ведучою, і музичним критиком Сергієм Сосєдовим - членом журі.

Учасники масовки обурилися постійною лайкою, і винесли, як то кажуть сміття з хати.

"Мілявська з Сосєдовим не церемониться. Вона поводиться розгнуздано, нахабно - немов стервозна хабалка. Лоліта постійно дозволяє собі образливі випади на адресу Сосєдова. Зараз вже зняли чотири програми. І весь цей час з вуст Лоли звучать образи", — розповіла одна з представниць масовки.

Нагадаємо, що Сосєдов зайшовся істерикою і оголосив бойкот Україні: "хвора Країна".

А ще Politeka писала, що Сосєдов засумнівався в незалежності України: "у цій маленькій країні нічого немає".