Співачка Лоліта Мілявська, яка володіє гарячим темпераментом, підкорила мережу новою витівкою
Як передає Politeka.net, 57-річна зірка опублікувала нове відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала найяскравіші моменти з участі в шоу "Кто в домике" з блогером Васею Шакуліним (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Лоліта вбралася "по-домашньому", в білу піжаму з чорними плямами, ніби "корівка", і теплі шкарпетки.
Неодноразово пригубивши келишок, Лоліта засмущала ведучого: "Я люблю цілуватися, Вась". Співачка дійсно полізла до блогера та цьомнула його в губи.
"Спасибі Ірі Чесноковій, що познайомила мене, в тому числі і з Васею Шакуліним. Мені подобається його "Кто в домике" ️✌️ Отримала задоволення, посміялася і дуже рекомендую всім дивитися не тільки зі мною! А ще, в кожному випуску живі виконання топової молоді, вони вміють грати, придумувати й надихати!! Це був найкращий подарунок за день до Дня народження🍾 🤩 🎬", - підписала кадри Мілявська.
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Користувачі оцінили гумор артистки, коментуючи побачене:
"Орууу, такі прикольні 💋 😂 🖤 🔥 "
"Яка ти красуня!🔥🔥❤️"
"Ой Лола, чи це не любов?👍👏"
"Шалена імператриця 💞 🔥 "
"Дитячий садок😂 😂 😂 але як ще з молоддю - то бути на одній хвилі? Розумничка, що зважилася! Нехай знають наших 💪 👋 👍 "
"Лола, що з Вами відбувається, зовсім без гальм. 👎"
Раніше ми повідомляли, на шоу "Суперстар. Повернення" спалахнув скандал між Лолітою, яку запросили бути ведучою, і музичним критиком Сергієм Сосєдовим - членом журі.
Учасники масовки обурилися постійною лайкою, і винесли, як то кажуть сміття з хати.
"Мілявська з Сосєдовим не церемониться. Вона поводиться розгнуздано, нахабно - немов стервозна хабалка. Лоліта постійно дозволяє собі образливі випади на адресу Сосєдова. Зараз вже зняли чотири програми. І весь цей час з вуст Лоли звучать образи", — розповіла одна з представниць масовки.
Нагадаємо, що Сосєдов зайшовся істерикою і оголосив бойкот Україні: "хвора Країна".
А ще Politeka писала, що Сосєдов засумнівався в незалежності України: "у цій маленькій країні нічого немає".