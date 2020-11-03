Певица Лолила Милявская решила устроить вырванные годы продюсеру и судье Х-Фактора Сергею Соседову

История и произошла на съемках программы «Суперстар. Возвращение». Там Соседов является представителем жюри, а Лолите досталась роль ведущей, передает «Собеседник».

Очевидно, певица не может простить продюсеру колких замечаний в свой адрес и решила поплатиться, поэтому в каждом выпуске не прекращается ругань. Ситуация на столько обострилась, что зрители массовки уже не выдерживают.

«Милявская с Соседовым не церемонится. Она ведет себя разнузданно, нагло — словно стервозная хабалка. Лолита постоянно позволяет себе оскорбительные выпады в адрес Соседова. Сейчас уже сняли четыре программы. И все это время из уст Лолы звучат оскорбления», — делится возмущением одна из участниц массовки.

Как только Соседов берет в руки микрофон, ведущая тут же начинает его перебивать, не давая сказать ни слова, или же представляет критика в не лучшем свете.

«Гнобление Соседова продолжается каждую новую съемку. Лола подтрунивает, откровенно смеется над ним. Видно, что это прописано в сценарии», — рассказала девушка.

Напомним, ранее Сергей Соседов раскритиковал Лолиту за возвращение в театр. Он посоветовал людям не тратить деньги на "туфту".

"Думаю, это будет халтура. Конечно, должны быть худсоветы, которые не допустят заведомой халтуры. Грымов, по моему мнению, не слишком даровитый режиссёр, но ушлый, с хорошо подвешенным языком. Все, что он делал (кроме рекламы), было абсолютно посредственно, с кучей ошибок и просчетов. Которые он умел представить как «новое слово в искусстве", - заявил Сергей Соседов в комментарии журналистам.

По словам критика, появление Лолиты в роли Агафьи Тихоновны в постановке Юрия Грымова «Женитьба» является "унижением великой литературы и унижением театра".

Напомним, что Соседов зашелся истерикой и объявил бойкот Украине: "Больная страна".

А еще Politeka писала, что Соседов засомневался в независимости Украины: "В этой маленькой стране ничего нет".

Также Politeka сообщала, что врачи не в силах помочь звезде Х-Фактора, обидчик Пугачевой взвыл от боли.