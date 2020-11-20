Певица Лолита Милявская, обладающая горячим темпераментом, покорила Сеть новой выходкой

Как передает Politeka.net, 57-летняя звезда опубликовала новое видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала самые яркие моменты с участия в шоу "Кто в домике" с блогером Васей Шакулиным (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Лолита нарядилась "по-домашнему", в белую пижаму с черными пятнами, будто "буренка," и теплые носки.

Неоднократно пригубив бокальчик, Лолита засмущала ведущего: "Я люблю целоваться, Вась". Певица действительно полезла к блогеру и чмокнула его в губы.

"Спасибо Ире Чесноковой, что познакомила меня, в том числе и с Васей Шакулиным. Мне нравится его «Кто в домике»✌️⁣⁣ Получила удовольствие, посмеялась и очень рекомендую всем смотреть не только со мной!⁣⁣ А ещё, в каждом выпуске живые исполнения топовой молодёжи✌️Они умеют играть, сочинять и вдохновлять!!⁣⁣ Это был лучший подарок за день до дня рождения 🍾🤩🎬", - подписала кадры Милявская.

Пользователи оценили юмор артистки, комментируя увиденное:

"Орууу, такие прикольные💋😂🖤🔥"

"Какая ты красотка!🔥🔥❤️"

"Ой ли Лола, это ли не ЛЮБОВЬ?👍👏"

"Шальная императрица 💞🔥"

"Детский сад😂😂😂 Но как еще с молодежью-то быть на одной волне? Умничка, что решилась! Пусть знают наших💪👋👍"

"Лола, что с Вами происходит, совсем без тормозов. 👎"

Ранее мы сообщали, на шоу "Суперстар. Возвращение" вспыхнул скандал между Лолитой, которую пригласили быть ведущей, и музыкальным критиком Сергеем Соседовым - членом жюри.

Участники массовки возмутились постоянной руганью, и вынесли, как говорится сор из избы.

«Милявская с Соседовым не церемонится. Она ведет себя разнузданно, нагло — словно стервозная хабалка. Лолита постоянно позволяет себе оскорбительные выпады в адрес Соседова. Сейчас уже сняли четыре программы. И все это время из уст Лолы звучат оскорбления», — рассказала одна из представительниц массовки.

Напомним, что Соседов зашелся истерикой и объявил бойкот Украине: "Больная страна".

А еще Politeka писала, что Соседов засомневался в независимости Украины: "В этой маленькой стране ничего нет".