Певица Лолита Милявская, обладающая горячим темпераментом, покорила Сеть новой выходкой
Как передает Politeka.net, 57-летняя звезда опубликовала новое видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала самые яркие моменты с участия в шоу "Кто в домике" с блогером Васей Шакулиным (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Лолита нарядилась "по-домашнему", в белую пижаму с черными пятнами, будто "буренка," и теплые носки.
Неоднократно пригубив бокальчик, Лолита засмущала ведущего: "Я люблю целоваться, Вась". Певица действительно полезла к блогеру и чмокнула его в губы.
"Спасибо Ире Чесноковой, что познакомила меня, в том числе и с Васей Шакулиным. Мне нравится его «Кто в домике»✌️ Получила удовольствие, посмеялась и очень рекомендую всем смотреть не только со мной! А ещё, в каждом выпуске живые исполнения топовой молодёжи✌️Они умеют играть, сочинять и вдохновлять!! Это был лучший подарок за день до дня рождения 🍾🤩🎬", - подписала кадры Милявская.
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Пользователи оценили юмор артистки, комментируя увиденное:
"Орууу, такие прикольные💋😂🖤🔥"
"Какая ты красотка!🔥🔥❤️"
"Ой ли Лола, это ли не ЛЮБОВЬ?👍👏"
"Шальная императрица 💞🔥"
"Детский сад😂😂😂 Но как еще с молодежью-то быть на одной волне? Умничка, что решилась! Пусть знают наших💪👋👍"
"Лола, что с Вами происходит, совсем без тормозов. 👎"
Ранее мы сообщали, на шоу "Суперстар. Возвращение" вспыхнул скандал между Лолитой, которую пригласили быть ведущей, и музыкальным критиком Сергеем Соседовым - членом жюри.
Участники массовки возмутились постоянной руганью, и вынесли, как говорится сор из избы.
«Милявская с Соседовым не церемонится. Она ведет себя разнузданно, нагло — словно стервозная хабалка. Лолита постоянно позволяет себе оскорбительные выпады в адрес Соседова. Сейчас уже сняли четыре программы. И все это время из уст Лолы звучат оскорбления», — рассказала одна из представительниц массовки.
Напомним, что Соседов зашелся истерикой и объявил бойкот Украине: "Больная страна".
А еще Politeka писала, что Соседов засомневался в независимости Украины: "В этой маленькой стране ничего нет".