Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, похвалилася стильним образом в гірчичному костюмі

Популярна модель епатує публіку появами в ресторанах і клубах кожен раз в новому образі. Пишнотіла модель любить хвалитися яскравими і вельми сміливими нарядами, так як володіє незвичайною зовнішністю і миє показати гідності без збентеження на камеру.

Гюль на одному зі своїх класичних фото розбурхала виглядом неприродно тонкої талії в поєднанні з величезними стегнами і бюстом шостого розміру. При цьому її образ в гірчичному костюмі, що складається з топа зі спущеними рукавами з глибоким декольте, а також спідниці-олівця із завищеною талією не залишив шанувальників байдужими.

Ось як реагують користувачі в мережі на пікантний образ Бахарі:

"Я не бачу тут зла, дитинко! 😁 👀 ; ти така красива, дівчинка, Повернись? ❤; Genie vibes 🧞♀️ 😍; Дивно 🤩🤤🔥🔥🔥; Красиво❤️❤️; жовтий тобі підходить😍👏😉; Чудово😍😍; Королева 🥵; Красиво 💗💗; Гарне фото; Красуня! 🔥 💘 🍷 ; Дуже красиво🔥 🔥 🔥; я хочу побачити більше; така чиста шкіра; так чудово❤️; ти якийсь спокусливий клубок, а погляд вау; guao que Belleza mami hermosa🔥 🤤 😋; чому мені здається, що це не кінець».

Раніше ми писали, що дівчина кожен день ділиться різними фото і відео в розділі Сторі, але в самому профілі показує лише кращі образи, в яких вона з'являлася останнім часом.

Так, на одному з таких фото дівчина показала стильну сукню насиченого бордового кольору з непристойно-глибокими вирізами на бюсті і стегнах. Через асиметричного дизайну з одного боку Гюль виявилася ледь прикрита тонкою тканиною із зав'язками на талії.

Причому завдяки вдалій позі Бахарі змогла підкреслити тонкий стан і пишні стегна, ледь прикриті клаптиком тканини. Сама модель була повернута напівбоком і таким чином приховала бюст від уваги фанатів, але натомість показала інші переваги.

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