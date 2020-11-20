Прийомна дочка українського продюсера і репера Потапа Наталія Горова похвалилася тим, як змінилася її фігура за рік

Як повідомляє Politeka, фотографії 22-річна дівчина опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Все ваше життя може змінитися за рік. Вам всього лише потрібно досить полюбити себе, щоб зрозуміти, що ви заслуговуєте більшого, бути досить хоробрими, щоб вимагати більше і мати дисципліну, щоб працювати старанніше», - написала дівчина.

Наталія Горова показала колаж з двох знімків, на яких позує в купальнику, навіть позу вона прийняла схожу в обох випадках. При цьому можна помітити, як змінилася її фігура.

Наталія Горова підкреслила, що пишається результатом. При цьому вона додала, що хочеться досягти результатів, не тільки в спорті.

"Зараз не час витрачати свій час на лайно", - підсумувала вона.

Користувачі мережі пишуть, що Наталя змінилася до невпізнання. При цьому знайшлися і ті, кому " до " подобається більше.

"Суперски змінилася просто бомба🔥 🔥 я пам'ятаю ще жирок 😂 а тепер тебе не впізнати», «мммммм, яка дівчинка красива», «шикарно виглядаєш», «ти дуже змінилася! Красуня", " нереальні результати ✨ 😻Браво🔥", «фігурка Топ", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, дочка Потапа блиснула апетитними формами в купальнику.

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