Приемная дочь украинского продюсера и рэпера Потапа Наталья Горовая похвасталась тем, как изменилась ее фигура за год
Как сообщает Politeka, фотографии 22-летняя девушка опубликовала у себя на странице в Instagram.
«Вся ваша жизнь может измениться за год. Вам всего лишь нужно достаточно полюбить себя, чтобы понять, что вы заслуживаете большего, быть достаточно храбрыми, чтобы требовать больше и иметь дисциплину, чтобы работать усерднее», - написала девушка.
Наталья Горова показала коллаж из двух снимков, на которых позирует в купальнике, даже позу она приняла похожую в обоих случаях. При этом можно заметить, как изменилась ее фигура.
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Наталья Горовая подчеркнула, что гордится результатом. При єтот она добавила, что хочеться достичь результатов, не только в спорте.
"Сейчас не время тратить своё время на дерьмо", - подытожила она.
Пользователи Сети пишут, что Наталья изменилась до неузнаваемости. При этом нашлись и те, кому «до» нравится больше.
«Суперски изменилась просто бомба🔥🔥 я помню ещё жырок😂 а теперь тебя не узнать», «Мммммм, какая девочка красивая», «Шикарно выглядишь», «Ты очень изменилась! Красотка», «Нереальные результаты ✨😻Браво 🔥», «Фигурка топ», - пишут в комментариях.
Напомним, дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике.
А еще Politeka писала, что сочная дочь Потапа в одном белье показала идеальные изгибы.
Также Politeka сообщала, что дочь Потапа сверкнула идеальным телом на отдыхе.