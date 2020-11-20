Приемная дочь украинского продюсера и рэпера Потапа Наталья Горовая похвасталась тем, как изменилась ее фигура за год

Как сообщает Politeka, фотографии 22-летняя девушка опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Вся ваша жизнь может измениться за год. Вам всего лишь нужно достаточно полюбить себя, чтобы понять, что вы заслуживаете большего, быть достаточно храбрыми, чтобы требовать больше и иметь дисциплину, чтобы работать усерднее», - написала девушка.

Наталья Горова показала коллаж из двух снимков, на которых позирует в купальнике, даже позу она приняла похожую в обоих случаях. При этом можно заметить, как изменилась ее фигура.

Наталья Горовая подчеркнула, что гордится результатом. При єтот она добавила, что хочеться достичь результатов, не только в спорте.

"Сейчас не время тратить своё время на дерьмо", - подытожила она.

Пользователи Сети пишут, что Наталья изменилась до неузнаваемости. При этом нашлись и те, кому «до» нравится больше.

«Суперски изменилась просто бомба🔥🔥 я помню ещё жырок😂 а теперь тебя не узнать», «Мммммм, какая девочка красивая», «Шикарно выглядишь», «Ты очень изменилась! Красотка», «Нереальные результаты ✨😻Браво 🔥», «Фигурка топ», - пишут в комментариях.

Напомним, дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике.

А еще Politeka писала, что сочная дочь Потапа в одном белье показала идеальные изгибы.

Также Politeka сообщала, что дочь Потапа сверкнула идеальным телом на отдыхе.