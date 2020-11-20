Відома співачка Анна Корсун (MARUV) показала себе і розповіла про реліз

На фото Анна позувала в чорному вбранні з пристойним декольте. Красуня доповнила образ яскравою прикрасою на шиї і сміливим макіяжем. На першому кадрі Корсун руками гладила зону декольте, а на другому вже показувала пишні груди, яка прямо випирала. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не розбивай мені серце! Ви вже послухали мій новий сингл?",- написала зірка під фото.

Ігор Крутой оцінив публікацію і залишив коментар: "вогонь".

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"Марія забрала наші серця!", "Чули і бачили"," трек просто гармата"," Трек вогнище"," вже тиждень як тупо не відпускає"," так, одна з кращих пісень", " я слухаю її вже мільйонний раз. Супер, супер, супер. Я в захваті", " вогонь і Лобода нервово не хоче бум-бум....", "Богиня, хочу такий нашийник".

Повідомлялося, що скандальну співачку MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, звинуватили в плагіаті після виходу нової пісні.

Так, співачка опублікувала ролик до своєї нової пісні Maria, проте користувачі мережі відразу виявили "підставу", звинувативши зірку в плагіаті.

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