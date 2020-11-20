Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе в яскравих фарбах

На фото дівчина показала себе в білій спідниці з великим розрізом і топі. Декольте в наряді було досить великим, тому пишні груди прямо випирала. Волосся Тетяна залишила розпущеним, взявшись за них, роблячи кадр максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Образи як завжди на вищому рівні, ось чому такі класні фото, тому що не тільки співпраця, але і дружба", "мені здається це пряме попадання в твій образ, вся зйомка", "дуже гаряче, можна обпектися", "добре коли ось так і співпраця переростає в дружбу У мене також було", "всі твої фото чудові, завжди дуже якісно і красиво", " Засмагла красуня!", "Такі образи дуже йдуть Тані! Еххх сам би на цьому ранчо попрацював би з такою господинею!".

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Знаменитість вибрала для відеоролика дуже відвертий наряд: на ній чорне мереживне білизна і чоловіча сорочка кремового кольору. Котова в різних позах дає покрасуватися всіма вигинами свого тіла, періодично обіймаючи собачок.

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