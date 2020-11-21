Відома модель Кім Кардаш'ян показала себе на радість фанатів
На фото Кім позує в латексному боді. Красуня зібрала волосся в дві коси, а образ доповнила великими сережками. На другому фото дівчина розвернулася спиною. Модель була в лосинах і з голим торсом, а руками взялася за плечі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:
"Все", "Ого, я люблю тебе, Кім", "Кортні найцікавіше дивитися", " ніколи не думав, що ти коли-небудь знову одягнеш латекс .... Смілива", "трохи сумно сьогодні", "моє натхнення у всьому", "Вау, мило, дорога", " ми хочемо латексне боді!". "Я знаю, що зараз для багатьох з вас важкі часи, і якщо хтось відчуває себе пригніченим або сумним, я просто сподіваюся, що ви, хлопці, відчуєте себе краще і знаєте, що ви не самотні".
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Повідомлялося, що американська світська левиця Кім Кардашьян похвалилася розкішною фігурою під час відпочинку зі своїм чоловіком Каньє Вестом.
"Ідеальна неділя", коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімках Кім позує разом зі своїм чоловіком в шкіряному вбранні і окулярах, елегантно підкреслюючи фігуристи обсяги.
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