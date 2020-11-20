В Україні з суботи, 21 листопада, почнуть штрафувати за відсутність маска у громадських місцях

Це передбачає закон, який сьогодні був опублікований у виданні"Голос України". Він набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, тобто в даному випадку вже завтра.

У законі прописано, що штрафуватимуть за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надітих засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно. При цьому законом встановлено, що респіратор або захисна маска повинна закривати ніс і рот.

Розмір штрафу становитиме від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 гривень). Штрафи можуть виписувати уповноважені представники місцевої влади, поліцейські, а також співробітники Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Також додамо, що 21-22 листопада діятиме карантин вихідного дня, коли працюють тільки продуктові магазини, аптеки, ветаптеки та заправки. А ось посидіти в кафе або ресторані не можна, можна тільки замовити їжу на винос.

Зазначимо, мер Івано - Франківська Руслан Марцінків повідомив, що уряд розглядає варіант введення більш жорстких заходів, ніж карантин вихідного дня-локдауна на кілька тижнів, який може бути введений або 10-15, або 20-25 грудня.

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