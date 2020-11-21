Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і розповіла про життя

На фото Гюль позувала в незвичайному боді, яке зовсім не закрило пишну п'яту точку. Волосся красуня зібрала в косу, а сама сиділа на колінах на дивані. Бюст прямо виривався з тугого вбрання, але Бахарі це зовсім не бентежило. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нехай кожен пристріт в твоєму житті осліпне", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ти виглядаєш красиво", " підпис. Шукаю", "завжди красива англо-індо-принцеса", "виглядає дуже зручно"," Абсолютно Краса"," ти робиш життя прекрасним", " як це називається, немовля?", "Я не бачу тут зла, дитинко!", "Прикріпіть це, якщо любите своїх шанувальників", " ти така красива, дівчинка, повернися?". "Ви, безсумнівно, найсексуальніша жінка, яку я бачив".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі похвалилася сміливим образом під час відпочинку.

Так, на одному з таких фото дівчина показала стильну сукню насиченого бордового кольору з непристойно-глибокими вирізами на бюсті і стегнах. Через асиметричного дизайну з одного боку Гюль виявилася ледь прикрита тонкою тканиною із зав'язками на талії.

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