Російська співачка Катерина Боярська, яка є онукою актора Михайла Боярського, вразила позою в новій фотосесії

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Ударив світло. Нехай зворушить тебе музика. Втрать себе сьогодні ввечері", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії внучка Боярського позує в тісних шортах і топі, який ефектно підкреслює її значні форми шостого розміру. А ось ноги зірка вирішила розставити до непристойності, прикривши пікантні місця кулею для диско.

"Красоточка», «красиві кулі», «це бомба», "ти просто неймовірно красива, на висоті Малятко", - пишуть її шанувальники.

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До цього ми писали, що починаюча російська співачка Катерина Боярська, яка є онукою Михайла Боярського, постала в грайливій міні-спідниці.

Родичка відомого артиста любить епатувати публіку цікавими образами. Так, красуня вирішила постати перед шанувальниками в досить цікавому стилі.

Катерина постала в білосніжному топіку, який обтягнув досить немаленькі груди. Також артистка покрасувалася в картатій міні-спідниці. Красива прикраса на шиї доповнило образ.

Нагадавши, внучка Боярського ледве втримала неосяжний бюст в мереживній піжамі

А ще Politeka писала, що гаряча внучка Боярського показала шостий розмір в тісному топі

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