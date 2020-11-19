Российская певица Екатерина Боярская, которая является внучкой актера Михаила Боярского, впечатлила позой в новой фотосессии
Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
«Ударил свет. Пусть тронет тебя музыка. Потеряй себя сегодня вечером», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии внучка Боярского позирует в тесных шортах и топе, который эффектно подчеркивает ее внушительные формы шестого размера. А вот ноги звезда решила расставить до неприличия, прикрыв пикантные места шаром для диско.
«Красоточка», «красивые шары», «это бомба», «ты просто невероятно красивая, на высоте малышка», - пишут ее поклонники.
Врачам пришлось спасать Гелю из "СВ шоу", напарницу Сердючки сегодня не узнать: "Роды в 41 и неудачный брак"
"Папа, прости": 12-летняя дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" на всю страну рассказала о первых поцелуях
Оборвалась жизнь звезды "МастерШеф": "Был самым сильным"
Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне, которого скрывают от публики: "Занял первое место в..."
До этого мы писали, что начинающая российская певица Екатерина Боярская, которая является внучкой Михаила Боярского, предстала в игривой мини-юбке.
Родственница известного артиста любит эпатировать публику интересными образами. Так, красотка решила предстать перед поклонниками в довольно интересном стиле.
Екатерина предстала в белоснежном топике, который обтянул довольно немаленькую грудь. Также артистка покрасовалась в клетчатой мини-юбке. Красивое украшение на шее дополнило образ.
Напомним, внучка Боярского еле удержала необъятный бюст в кружевной пижаме
А еще Politeka писала, что горячая внучка Боярского показала шестой размер в тесном топе
Также Politeka сообщала, что пышногрудая внучка Боярского выставила напоказ красоту шестого размера