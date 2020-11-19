Российская певица Екатерина Боярская, которая является внучкой актера Михаила Боярского, впечатлила позой в новой фотосессии

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Ударил свет. Пусть тронет тебя музыка. Потеряй себя сегодня вечером», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии внучка Боярского позирует в тесных шортах и топе, который эффектно подчеркивает ее внушительные формы шестого размера. А вот ноги звезда решила расставить до неприличия, прикрыв пикантные места шаром для диско.

«Красоточка», «красивые шары», «это бомба», «ты просто невероятно красивая, на высоте малышка», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что начинающая российская певица Екатерина Боярская, которая является внучкой Михаила Боярского, предстала в игривой мини-юбке.

Родственница известного артиста любит эпатировать публику интересными образами. Так, красотка решила предстать перед поклонниками в довольно интересном стиле.

Екатерина предстала в белоснежном топике, который обтянул довольно немаленькую грудь. Также артистка покрасовалась в клетчатой мини-юбке. Красивое украшение на шее дополнило образ.

Напомним, внучка Боярского еле удержала необъятный бюст в кружевной пижаме

А еще Politeka писала, что горячая внучка Боярского показала шестой размер в тесном топе

Также Politeka сообщала, что пышногрудая внучка Боярского выставила напоказ красоту шестого размера