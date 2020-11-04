Будущая звезда показала все свои достоинства

Начинающая российская певица Екатерина Боярская, которая является внучкой Михаила Боярского, предстала в игривой мини-юбке

Родственница известного артиста любит эпатировать публику интересными образами, передает Politeka.net. Так, красотка решила предстать перед поклонниками в довольно интересном стиле.

Екатерина предстала в белоснежном топике, который обтянул довольно немаленькую грудь. Также артистка покрасовалась в клетчатой мини-юбке. Красивое украшение на шее дополнило образ.

Боярская распустила свои длинные светлые волосы и посмотрела в камеру страстным взглядом.

"Я тебя вижу. И я просто хочу потанцевать с тобой ❣️", - написала Екатерина.

За 15 минут пост собрал более 90 лайков и много комментариев.

"Будущей звезде - успехов!!🔥", "Уаууу💖", "Прекрасная", "Красотка👍🔥", "Супердевушка. Класс", "Красотулечка", - написали пользователи сети.

Напомним, Екатерина Боярская «развалилась» в кресле, демонстративно показывая идеальные ноги в мини-платье. Все это сопровождает неоновым светом, который заполнил комнату.

Пользователи сети тут же написали много комплиментов красотке, ведь она этого достойна.

Ранее мы писали, что Екатерина Боярская выделила свою пышную грудь. Два пояса оплели ее тонкую талию.

Глубокое декольте и длина верха наряда позволила полюбоваться невероятно красивыми формами - пышной грудью и тонкой талией. Сверху внучка звезды натянула кожаную куртку.

В подписи к фото красотка поставила лишь игривый смайлик. Поклонники не устояли и написали много приятных слов внучке артиста.

Напомним, внучка Боярского еле удержала необъятный бюст в кружевной пижаме

А еще Politeka писала, что горячая внучка Боярского показала шестой размер в тесном топе

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