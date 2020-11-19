Дружина відомого українського співака Сергія Бабкіна, Сніжана, підкорила відвертим фото

Гаряча брюнетка не втомлюється розбурхувати шанувальників своїми відвертими знімками, передає Politeka.net. Красуня постала в рожевому сарафані на тонких бретельках.

Примітно, що Сніжана була без білизни, але вона анітрохи не намагалася приховати даний факт. Навпаки спокусниця розстебнула сарафанчик і блиснула оголеними принадами.

У руці дружина співака тримала велику полуницю. Вона дивилася в камеру великими очима. Варто відзначити, що красуня була без макіяжу.

У пості зірка поділилася важливими спогадами, які відбулися влітку. Зокрема, що синові, Єлисею, виповнився рік. Зірка розповіла, що малюк став ходити.

"Радості немає меж!!!",- поділилася Сніжана.

Також чоловік Сніжани випустив свою роботу спільно із зіркою "Квартал 95" Оленою Кравець під назвою" Спалах".

Дружина артиста поділилася й іншими значущими подіями, які відбулися влітку.

За годину пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів. Примітно, що користувачі мережі "розкусили" автора поста. Люди стали писати, що сторінку Сніжани відібрали і всі це знають.

"Поверніть сторінку, власниці, ми знаємо що це не Сніжана", " День народження Єлисея давно пройшов))", "коли халявите, хоч з розумом це робіть", " Ваааау, яке справжнє фото ✨ 🤍 😍 😍 😍 ", "Ви в собі? Це не ваша сторінка.пахне діагнозом вже", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Сергій Бабкін постав перед шанувальниками в смугастому сіро-чорному пальто, під яке надів бірюзову толстовку з капюшоном.

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