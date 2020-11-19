Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила недоречною позою в наряді з декольте

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Просто спостерігаю з Мальдівського острова @sunsiyamiruveli, як Ви там? переживаю і відпочиваю. І Вам раджу сюди", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії стривожена Волочкова позує в кріслі, яке більше нагадує грати. При цьому коментарі скандальна знаменитість вже традиційно тримала закритими-шанувальники щоразу нагадують їй про те, що знаменитість поводиться дивно: спершу позує оголеною в лазні, а потім – під час служби в церкві.

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Цього разу Волочкова розповіла, що вирушила в романтичну подорож. Зірка стала активніше робити пости з фотографіями в своєму Instagram.

Так, цього разу зірка постала в Білій маєчці, накинувши зверху кофту і в міні-шортиках. Артистка взула шльопанці зі штучними квітами. При цьому коментарі знаменитість продовжує тримати закритими.

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