Відома українська співачка Анастасія Приходько несподівано показала себе у ванній
Зірка поділилася сміливим домашнім фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Співачка зважилася показати себе за вельми інтимним заняттям - прийомом ванни. Приходько зізналася, що любить це робити, особливо в холоди.
"Люблю приймати ванну в холод, сльота, мороз і представляти як зараз бридко і неприємно людям на вулиці. Завіса. Тепер можете кидати в мене тапки. Скоро буде саме та холодна пора. Утеплюйтеся", - написала співачка.
Втім, заради фото вона все ж вирішила залишити на собі білизну. Так, на знімку Приходько лежить у ванні з пелюстками білих троянд. На ній чорний боді, одну бретельку якого співачка кокетливо приспустила з плеча. Зірка зібрала волосся вгору і доповнила свій образ легким природним макіяжем.
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"Я теж так люблю робити ти красуня", "Ну такої фотки ми точно не очікували) яка ж ви красива", "красуня", "що за бруд на руках?", "Дуже красива", "спасибі, що не гола. Норм", "Два в одному: Супер революціонерка і повний гламур! Пора вже визначитися в цьому житті", "підвищуємо градус вище", - пишуть люди в коментарях.
Нагадаємо, Приходько розговорилася про життя з чоловіком-тираном, діставалося навіть маленькій дочці: "Він так сильно...".
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