Відома українська співачка Анастасія Приходько несподівано показала себе у ванній

Зірка поділилася сміливим домашнім фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Співачка зважилася показати себе за вельми інтимним заняттям - прийомом ванни. Приходько зізналася, що любить це робити, особливо в холоди.

"Люблю приймати ванну в холод, сльота, мороз і представляти як зараз бридко і неприємно людям на вулиці. Завіса. Тепер можете кидати в мене тапки. Скоро буде саме та холодна пора. Утеплюйтеся", - написала співачка.

Втім, заради фото вона все ж вирішила залишити на собі білизну. Так, на знімку Приходько лежить у ванні з пелюстками білих троянд. На ній чорний боді, одну бретельку якого співачка кокетливо приспустила з плеча. Зірка зібрала волосся вгору і доповнила свій образ легким природним макіяжем.

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Її шанувальники бурхливо відреагували на чуттєвий знімок.

"Я теж так люблю робити ти красуня", "Ну такої фотки ми точно не очікували) яка ж ви красива", "красуня", "що за бруд на руках?", "Дуже красива", "спасибі, що не гола. Норм", "Два в одному: Супер революціонерка і повний гламур! Пора вже визначитися в цьому житті", "підвищуємо градус вище", - пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, Приходько розговорилася про життя з чоловіком-тираном, діставалося навіть маленькій дочці: "Він так сильно...".

Як повідомляла Politeka, Приходько пояснила, куди потрібно сходити не поважаючим Україну росіянам.

Також Politeka писала, що Приходько оголилася заради пікантного фото, переплюнувши навіть Астаф'єву з Нікітюк: "Вогонь-пожежа".