Известная украинская певица Анастасия Приходько откровенно рассказала об издевательствах бывшего мужа над их дочкой

В 2013 году Приходько развелась с абхазским бизнесменом Нури Кухилавой, от которого тремя годами ранее она родила дочь Нанну. Сейчас, спустя много лет, в эфире YouTube-канала DOROTYE певица призналась, что ее бывший муж был настоящим домашним тираном.

По словам певицы, сейчас он совсем не общается с дочерью, а девочка получила отчество нынешнего мужа Приходько – Александровна.

Что касается ее бывшего мужа, то Приходько раскрыла, что он многократно ей изменял и распускал дома руки.

«Такой отец своим поведением не заслуживает такую прекрасную дочь. Не надо было маме изменять. Ни один раз, при чем», - подчеркнула певица.

Она призналась, что была готова многое простить ради семьи, однако однажды дошло до того, что он в порыве ссоры бывший муж сильно толкнул и напугал их дочь, которой на тот момент было только два года.

«Когда мы уже расходились, она подошла к нему и сказала: "Папа, не уезжай". Он ее так сильно толкнул, что она упала и ударилась об стенку. У нас стояло в зале маленькое детское пианино. Она залезла под него от страха, и никого не подпускала», - вспомнила артистка.

Напомним, украинская звезда "Евровидения" поразила откровениями о подлости Меладзе: "Сильно ударило по мне".

Как сообщала Politeka, Приходько объяснила, куда нужно сходить не уважающим Украину россиянам.

Также Politeka писала, что Приходько оголилась ради пикантного фото, переплюнув даже Астафьеву с Никитюк: «Огонь-пожар».