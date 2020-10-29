Известная украинская певица Анастасия Приходько откровенно рассказала об издевательствах бывшего мужа над их дочкой
В 2013 году Приходько развелась с абхазским бизнесменом Нури Кухилавой, от которого тремя годами ранее она родила дочь Нанну. Сейчас, спустя много лет, в эфире YouTube-канала DOROTYE певица призналась, что ее бывший муж был настоящим домашним тираном.
По словам певицы, сейчас он совсем не общается с дочерью, а девочка получила отчество нынешнего мужа Приходько – Александровна.
Что касается ее бывшего мужа, то Приходько раскрыла, что он многократно ей изменял и распускал дома руки.
«Такой отец своим поведением не заслуживает такую прекрасную дочь. Не надо было маме изменять. Ни один раз, при чем», - подчеркнула певица.
Разъяренный Тарзан в трусах устроил публичные разборки, фото: "Мозгов как у двухлетки"
Разводящийся Харламов после "пышногрудой невесты" развлекается дома с новой красоткой: "Гарик, ты супер"
Отмена дистанционного обучения в Украине, появилось важное предупреждение: "После 30 октября..."
Как выглядит копия Заворотнюк, ради которой развелся Жигунов, сходство потрясает: "Вы шикарная пара"
Она призналась, что была готова многое простить ради семьи, однако однажды дошло до того, что он в порыве ссоры бывший муж сильно толкнул и напугал их дочь, которой на тот момент было только два года.
«Когда мы уже расходились, она подошла к нему и сказала: "Папа, не уезжай". Он ее так сильно толкнул, что она упала и ударилась об стенку. У нас стояло в зале маленькое детское пианино. Она залезла под него от страха, и никого не подпускала», - вспомнила артистка.
Напомним, украинская звезда "Евровидения" поразила откровениями о подлости Меладзе: "Сильно ударило по мне".
Как сообщала Politeka, Приходько объяснила, куда нужно сходить не уважающим Украину россиянам.
Также Politeka писала, что Приходько оголилась ради пикантного фото, переплюнув даже Астафьеву с Никитюк: «Огонь-пожар».