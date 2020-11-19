Известная украинская певица Анастасия Приходько неожиданно показала себя в ванной

Звезда поделилась смелым домашним фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Певица решилась показать себя за весьма интимным занятием – приемом ванны. Приходько призналась, что любит это делать, особенно в холода.

«Люблю принимать ванну в холод, слякоть, мороз и представлять как сейчас мерзко и неприятно людям на улице. Занавес. Теперь можете бросать в меня тапки. Скоро будет именно та холодная пора. Утепляйтесь», - написала певица.

Впрочем, ради фото она все же решила оставить на себе белье. Так, на снимке Приходько лежит в ванне с лепестками белых роз. На ней черный боди, одну бретельку которого певица кокетливо приспустила с плеча. Звезда собрала волосы вверх и дополнила свой образ легким естественным макияжем.

Ее поклонники бурно отреагировали на чувственный снимок.

«Я тоже так люблю делать ты красавица», «Ну такой фотки мы точно не ожидали) Какая же Вы красивая», «Красавица», «Что за грязь на руках?», «Очень красивая», «Спасибо, что не голая. Норм», «Два в одном: Супер революционерка и полный гламур! Пора уже определиться в этой жизни», «Повышаем градус выше», - пишут люди в комментариях.

Напомним, Приходько разоткровенничалась о жизни с мужем-тираном, доставалось даже маленькой дочери: «Он так сильно…».

Как сообщала Politeka, Приходько объяснила, куда нужно сходить не уважающим Украину россиянам.

Также Politeka писала, что Приходько оголилась ради пикантного фото, переплюнув даже Астафьеву с Никитюк: «Огонь-пожар».