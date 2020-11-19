Американська модель, бізнесвумен і ікона стилю Кім Кардашьян блиснула в красивому топіку своїми досконалими формами

Відома модель спокусила жаркими формами, від яких не можна відвести очей, повідомляє Politeka.net. Примітно, що Кім виглядає розкішно, в чому б і де б не була.

Цього разу знаменитість влаштувала домашню фотосесію зі своїми дочками. Кім позувала в білосніжному костюмі, обіймаючи своїх дівчаток.

На інших фото зірка одягла костюм коричневого відтінку з відвертим топіком. З наряду ледь не встрибував красивий бюст.

Красуня прилягла на руку і подивилася в камеру, золотий ланцюжок спустився вниз по декольте. Довжина топа дозволила розглянути тонку талію і пружний живіт знаменитості. Макіяж відмінно підкреслив розріз очей зірки, а довга стрілка навіть трохи подовжила його.

За 15 хвилин пост зібрав понад 200 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі писали багато приємного в бік зовнішності зірки і її затишному стилю.

"Вау, занадто красиво", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян позувала в сірому костюмі, який обтягнув її неймовірні форми.

Топік відмінно сів на грудях, тримаючись на одному плечі. Крім того, наряд був коротким, через що злегка оголився прес знаменитості.

Тісна спідничка обтягнула пишні стегна красуні.

Нагадаємо, Кім Кардашьян одним з вечорів вирішила разом з подругами попозувати на пляжі. Всі увійшли в воду і стали обливатися. В результаті Кардашьян виявилася мокрою - її волосся і золотисте плаття намочили подруги, але, ймовірно, зірку це лише потішило.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян ледве втиснула апетитні форми в занадто тісний топ:"ласий шматочок".