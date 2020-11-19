Українська актриса Вікторія Булітко, яка знімається в "Дизель шоу", похвалилася красою в екстра-міні
Як повідомляє Politeka, знімок зі знаменитістю був опублікований на фан-сторінці зірки в Instagram.
"Ностальгія за танцями..." - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Булітко позує в екстра-міні сукні з вирізом, а також колготках в сітку.
"Я теж дуже сумую", " класно виглядаєш. Неймовірно мила посмішка-закохався в неї», «так, у Вікі дуже яскраві були костюми», - пишуть її шанувальники.
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До цього ми розповідали, що українська актриса та учасниця проекту "Дизель шоу" Віктор Булітко похвалилася фігурою в міні-сукні
"На добраніч", - коротко йдеться в підписі.
Уточнимо, що на фотографії Булітко позує з темним волоссям, примірявши екстравагантну міні-сукню. Доповнити образ знаменитість вирішила красивим Кольє, ефектно розставивши при цьому ноги.
Шанувальники знаменитості буквально " збожеволіли "від неймовірної краси кумира, закидавши її" тоннами " коментарів. Про це свідчить те, що відбувається під фотографією.
Нагадавши, у зірки "Дизель шоу" поповнення в родині, з'явилися фото малюка:" схожі...".
Як повідомляла Politeka, зірка "Дизель шоу" Булітко вразила наповал розкішним виглядом в перуці і пікантній сукні: «Шалена імператриця».
Також Politeka писала, що зірки " Дизель шоу "ошелешили перевтіленнями для яскравого номера:"Кур'єри, будьте обережні".