Українська модель Леоніла Гузь, яка в 2018 році перемогла на конкурсі "Міс Україна", похвалилася бездоганною красою в одній сукні

Як повідомляє Politeka, фотографії знаменитість викинула у себе на сторінці в Instagram.

Так, самі кадри знаменитість позує в білосніжній сукні без білизни, елегантно поглядаючи в кадр. У якийсь момент дівчина повертається спиною в кадр, обдаровуючи шанувальників бездоганним поглядом і посмішкою.

"Справжня принцеса", "ось це пожежа", " перша леді?", "обидві фото шикарні наряд прекрасний ви така красива«," красива жінка. Завжди неймовірна і елегантна", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, модель Леоніла Гузь, що стала "Міс Україна" у 2018 році, звела з розуму чарівним чином

Дівчина показала обличчя і шию крупним планом, при цьому її шкіра світилася. Більше того, не було жодного натяку на одяг-ця пікантна деталь, безумовно, надихнула її шанувальників на ретельне вивчення цього "смачного" кадру.

Леоніла схопилася пальцями за горло і хижо подивилася в камеру. Волосся дівчина зібрала назад, щоб жоден неслухняний локон не зіпсував настільки бездоганні риси. У вушку моделі красувалася невелика Сережка з блискучим камінчиком.

Нагадавши, Міс Україна Леоніла Гузь без сорому розставила ноги в облягаючому боді

А ще Politeka писала, що гаряча Міс Україна в одному лише в мереживі похвалилася витонченими лініями

Також Politeka повідомляла, що Міс Україна Леоніла Гузь показала бездоганні форми в томній позі