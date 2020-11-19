Популярна співачка і телеведуча Ольга Бузова показала кадри гарячого тренування

Зірка приймає участь у проекті "Льодовиковий період", передає Politeka.net. Шанувальники активно стежать за виступами красуні разом з її партнером, олімпійським чемпіоном танців на льоду Дмитром Соловйовим.

Обидва вміють здивувати глядачів, а все завдяки наполегливій роботі над собою. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Цього разу Ольга поділилася кадрами, знятими на льоду під час постановки номера. Зірка розпустила довге волосся і зробила легкий макіяж.

Для занять артистка вибрала салатові лосини, що обтягнули її сідниці.

Соловйов під час рухів показав Бузовій кулак, та з сумно глянула на нього.

"Мої хороші, як ви пам'ятаєте, ми з номером "Екіпаж" потрапили в номінацію😔 . Тиждень після цього, був дуже-дуже напруженим для нас 😔 😬 нерви здавали у всіх...А відчуття того, що ми можемо піти, сильно тиснуло на мене морально🥺. Ось і таке бувало на наших тренуваннях 😂 так, Дімо?! @dmitry_solovyev ️ а я всього лише похитнулася ️ ️ вже зараз, згадуємо з посмішкою, а тоді було не до жартів 😣 так і не скажеш, що Дімка буває злий, лаявся, і вимагав з мене по-максимуму😤, а я, в свою чергу, працювала як ненормальна, старалася, і робила навіть більше, ніж могла🙏 🏻", - підписала кадри Ольга.

"Ого, Діма і злість зустрілися в одному реченні 🧐 🙄 🙄 нежданчик)) Ну як співав класик - нерви натягнуті, терпіння не вічне... 😂 ", "Олечка, все одно ви найкращі!!! 🙏 🙏 🙏❤❤❤Від вашої пари всі номери, які я бачила мурахи по тілу😍 🥰"," він кулак показав?",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".