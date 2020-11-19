Співачка Ані Лорак вразила природною красою на архівному кадрі, зробленому до пластики і ботокса

Кароліна досить часто піддається критиці в соціальних мережах через неоднозначні фото, якими ділиться з шанувальниками. Артистка показує концертні образи для своїх шоу, демонструє тренування і також почала публікувати особисті фото з дочкою, зроблені на відпочинку. У цей час фанати відзначають, що образи Кароліни стали зовсім іншими, адже зірка дуже змінилася після схуднення і пластики.

На думку користувачів Instagram, Кароліна збільшила губи, підправила вилиці і зробила контури більш чіткими, обколола обличчя ботоксом, щоб уникнути зморшок. А також виправила трохи форму носа, зробивши той вже і рівніше.

На архівному кадрі, представленому в Instagram, видно, як виглядала Лорак до уколів краси і зміни іміджу. Ще худіше, ніж зазвичай і з довгими темними локонами вона захопила шанувальників.

«Кращий спосіб зробити неможливе - вірити в те, що воно можливе; Ти найкраща ❤️💋👍🔥; прямо інша людина👏; Це точно ви🔥🔥Красатуличка улюблена 💫; Прекрасна богиня😍; супер прекрасна красуня; Шикарна дівчина😍; Можливо, якщо ти в це віриш! А хто тут у нас такий гарний ааааааааа)))♥; ; які ніжки».

Раніше ми також писали, що артистка опублікувала в "сторіз" в Instagram свіжі кадри, на яких постала в мегаоткровенном вбранні, розбурхує уяву.

42-річна зірка сиділа в коричневому плетеному кріслі в міні-блузі кавового відтінку з рукавами-воланами, приспущеними на плечі. При цьому неозброєним оком помітно, що Ані не одягла ліфчик, чим привернула ще більше уваги до своїх засмаглих "динькам". Крім того, на артистці були блакитні джинси. Прямі локони, стриманий макіяж доповнили її стильний образ з ноткою пікантності.

Серед питань, на які Ані належало відповісти, це у скільки років вона підписала свій перший контракт; де можна її зустріти в звичайному житті; хто пише для неї пісні; чого вона боїться і інші. Як бачимо, красуні приховувати вже нічого.

Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова:"фі, як він вам не йде".

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Ані Лорак дала фору зірковій мамі в розкішній сукні:»Вау, принцеси".

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