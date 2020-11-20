Курс валют в Україні 20 листопада змінить "платівку", долар і євро зроблять гривні дуже боляче

Як повідомляє Politeka, таким є прогноз фахівців з нацрегулятора.

Стодоларовий "вічноезелений" підскочить на 12,72 позиції. Він почав дорожчати ще в першій половині минулого дня, набравши до полудня 9,03 гривні. Але цього йому здалося недостатньо.

Євро, на подив, також покаже силу, підскочивши на міжбанківських торгах на 7,45 позиції.

Курс валют 20 листопада буде таким:

100 доларів – 2825,72 грн;

100 євро - 3343,53 грн.

Не менш дивним буде і курс російського рубля, за десять з яких доведеться викласти 3,6996 грн.

До цього ми наводили слова економіста Олексія Лупіна про те, що в березні, коли Україна зіткнулася з епідемією китайського вірусу, статистика захворюваності швидко призвела до девальвації гривні

За його словами, на сьогодні ситуація не буде аналогічною весняній, навіть якщо уряд введе повторний локдаун.

"Ми не очікуємо повторення березневих подій на валютному ринку, тому що в березні це було щось нове-була паніка по всьому світу, і ніхто не розумів, що робити", – зазначив Лупін.

Нагадаємо, що у Нацбанку розкрили, що буде з курсом долара і гривнею при посиленні карантину

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