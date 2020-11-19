40-річна популярна актриса Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, з'явилася в досить невинному образі
41-річна Куриленко починала свою творчу кар'єру з модельного бізнесу, повідомляє Politeka.net. Зараз красуня є франко-українською моделлю і актрисою. Вона не тільки знялася у фільмах з іменитими акторами, але і з'являлася на обкладинках глянців Glamour, Elle, Vogue та інших.
Варто відзначити, що народилася Ольга в Бердянську (Запорізька область). Її батьки розлучилися, а майбутня зірка з матір'ю жили небагато.
З дитинства Куриленко відвідувала балетну, художню, музичну школу (по класу фортепіано), і вивчала іноземні мови.
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Під час подорожі до Росії Ольга з матір'ю зустріли жінку-скаута міжнародного модельного агентства, яка запропонувала їй спробувати свої сили в моделінгу. Ця зустріч стала вирішальною в житті майбутньої артистки. З тих пір її кар'єра злетіла вгору.
Ольга часто згадує час, коли займалася тільки модельним бізнесом. Так, в одному зі своїх постів в Instagram вона опублікувала архівний кадр, на якому позувала в безневинному образі - в топі, спідниці та босоніжках. Ймовірно, під верхнім одягом не було білизни.
Красуня опустила очі в підлогу і відкрила губи.
За годину пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів.
"Ммм, Олечко!", "Найкрасивіша дівчина❤️", " завжди красива.... 😍 😍 😍 🙌 ", Прекрасна"," балерина принцеса❤️", "чудове фото, таке класичне"," така спокійна і красива❤️❤️❤️", " в тобі залишилося щось російське?????????)) ",- написали шанувальники.
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